- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
177
Negociações com lucro:
151 (85.31%)
Negociações com perda:
26 (14.69%)
Melhor negociação:
18.21 USD
Pior negociação:
-6.81 USD
Lucro bruto:
133.62 USD (9 414 pips)
Perda bruta:
-46.39 USD (2 362 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (29.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
39.42 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
39.04%
Depósito máximo carregado:
5.48%
Último negócio:
29 minutos atrás
Negociações por semana:
178
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
10.56
Negociações longas:
134 (75.71%)
Negociações curtas:
43 (24.29%)
Fator de lucro:
2.88
Valor esperado:
0.49 USD
Lucro médio:
0.88 USD
Perda média:
-1.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-3.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.81 USD (1)
Crescimento mensal:
3.68%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
8.26 USD (0.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.35% (8.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.03% (72.03 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|87
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.21 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +29.48 USD
Máxima perda consecutiva: -3.99 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 15
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 63
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 44
|
ICMarkets-MT5
|0.26 × 180
|
Exness-MT5Real
|0.37 × 30
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 256
|
TitanFX-MT5-01
|0.89 × 305
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.20 × 46
|
Alpari-MT5
|1.48 × 602
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.62 × 29
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|2.88 × 8
|
ForexChief-MT5
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 27
|
AdmiralMarkets-Live
|6.54 × 48
|
GBEbrokers-LIVE
|7.13 × 40
Работаем и зарабатываем.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
1
100%
177
85%
39%
2.88
0.49
USD
USD
3%
1:500