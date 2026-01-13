- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
288
Transacciones Rentables:
245 (85.06%)
Transacciones Irrentables:
43 (14.93%)
Mejor transacción:
41.99 USD
Peor transacción:
-24.32 USD
Beneficio Bruto:
290.19 USD (17 534 pips)
Pérdidas Brutas:
-101.22 USD (6 619 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (29.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
80.69 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
46.17%
Carga máxima del depósito:
5.48%
Último trade:
18 minutos
Trades a la semana:
288
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
7.74
Transacciones Largas:
188 (65.28%)
Transacciones Cortas:
100 (34.72%)
Factor de Beneficio:
2.87
Beneficio Esperado:
0.66 USD
Beneficio medio:
1.18 USD
Pérdidas medias:
-2.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-6.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24.32 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.97%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.08 USD
Máxima:
24.40 USD (0.96%)
Reducción relativa:
De balance:
0.96% (24.40 USD)
De fondos:
3.03% (72.03 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|288
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|189
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +41.99 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +29.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.67 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 15
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 63
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 44
|
ICMarkets-MT5
|0.26 × 180
|
Exness-MT5Real
|0.37 × 30
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 256
|
TitanFX-MT5-01
|0.89 × 305
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.20 × 46
|
Alpari-MT5
|1.48 × 602
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.62 × 29
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|2.88 × 8
|
ForexChief-MT5
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 27
|
AdmiralMarkets-Live
|6.54 × 48
|
GBEbrokers-LIVE
|7.13 × 40
otros 10...
Работаем и зарабатываем.
No hay comentarios
