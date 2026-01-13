SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / PlanetOmega
Aleksey Gaydukevich

PlanetOmega

Aleksey Gaydukevich
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 8%
Alpari-MT5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
288
Transacciones Rentables:
245 (85.06%)
Transacciones Irrentables:
43 (14.93%)
Mejor transacción:
41.99 USD
Peor transacción:
-24.32 USD
Beneficio Bruto:
290.19 USD (17 534 pips)
Pérdidas Brutas:
-101.22 USD (6 619 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (29.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
80.69 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
46.17%
Carga máxima del depósito:
5.48%
Último trade:
18 minutos
Trades a la semana:
288
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
7.74
Transacciones Largas:
188 (65.28%)
Transacciones Cortas:
100 (34.72%)
Factor de Beneficio:
2.87
Beneficio Esperado:
0.66 USD
Beneficio medio:
1.18 USD
Pérdidas medias:
-2.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-6.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24.32 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.97%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.08 USD
Máxima:
24.40 USD (0.96%)
Reducción relativa:
De balance:
0.96% (24.40 USD)
De fondos:
3.03% (72.03 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 288
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 189
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +41.99 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +29.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AdmiralMarkets-MT5
0.00 × 2
AlpariEvrasia-MT5
0.00 × 15
FXOpen-MT5
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 63
Exness-MT5Real2
0.00 × 10
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.07 × 44
ICMarkets-MT5
0.26 × 180
Exness-MT5Real
0.37 × 30
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 256
TitanFX-MT5-01
0.89 × 305
Pepperstone-MT5-Live01
1.20 × 46
Alpari-MT5
1.48 × 602
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.62 × 29
FOREX.comGlobalCN-Live 534
2.88 × 8
ForexChief-MT5
3.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 27
AdmiralMarkets-Live
6.54 × 48
GBEbrokers-LIVE
7.13 × 40
otros 10...
Работаем и зарабатываем.
No hay comentarios
2026.01.14 02:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 02:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 02:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 01:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 01:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 01:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 00:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 00:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 00:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 23:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 21:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 20:34
Share of trading days is too low
2026.01.13 20:34
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 20:34
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 19:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 19:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 19:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 19:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
PlanetOmega
100 USD al mes
8%
0
0
USD
2.6K
USD
1
100%
288
85%
46%
2.86
0.66
USD
3%
1:500
