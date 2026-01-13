- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
179
盈利交易:
153 (85.47%)
亏损交易:
26 (14.53%)
最好交易:
18.21 USD
最差交易:
-6.81 USD
毛利:
134.11 USD (9 479 pips)
毛利亏损:
-46.55 USD (2 362 pips)
最大连续赢利:
32 (29.48 USD)
最大连续盈利:
39.42 USD (6)
夏普比率:
0.25
交易活动:
41.56%
最大入金加载:
5.48%
最近交易:
36 几分钟前
每周交易:
180
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
10.60
长期交易:
136 (75.98%)
短期交易:
43 (24.02%)
利润因子:
2.88
预期回报:
0.49 USD
平均利润:
0.88 USD
平均损失:
-1.79 USD
最大连续失误:
2 (-3.99 USD)
最大连续亏损:
-6.81 USD (1)
每月增长:
3.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.08 USD
最大值:
8.26 USD (0.34%)
相对跌幅:
结余:
0.35% (8.51 USD)
净值:
3.03% (72.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.21 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +29.48 USD
最大连续亏损: -3.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 15
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 63
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 44
|
ICMarkets-MT5
|0.26 × 180
|
Exness-MT5Real
|0.37 × 30
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 256
|
TitanFX-MT5-01
|0.89 × 305
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.20 × 46
|
Alpari-MT5
|1.48 × 602
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.62 × 29
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|2.88 × 8
|
ForexChief-MT5
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 27
|
AdmiralMarkets-Live
|6.54 × 48
|
GBEbrokers-LIVE
|7.13 × 40
Работаем и зарабатываем.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
4%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
1
100%
179
85%
42%
2.88
0.49
USD
USD
3%
1:500