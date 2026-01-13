SinyallerBölümler
Vladislav Kuznetsov

Bybit Gold

Vladislav Kuznetsov
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
18 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.10 UST
En kötü işlem:
0.00 UST
Brüt kâr:
39.48 UST (4 075 pips)
Brüt zarar:
-1.08 UST
Maksimum ardışık kazanç:
18 (39.48 UST)
Maksimum ardışık kâr:
39.48 UST (18)
Sharpe oranı:
5.97
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
320.00
Alış işlemleri:
18 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
36.56
Beklenen getiri:
2.19 UST
Ortalama kâr:
2.19 UST
Ortalama zarar:
0.00 UST
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 UST)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 UST (0)
Aylık büyüme:
9.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 UST
Maksimum:
0.12 UST (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 4.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.10 UST
En kötü işlem: -0 UST
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +39.48 UST
Maksimum ardışık zarar: -0.00 UST

2026.01.13 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 08:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
