İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
18 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.10 UST
En kötü işlem:
0.00 UST
Brüt kâr:
39.48 UST (4 075 pips)
Brüt zarar:
-1.08 UST
Maksimum ardışık kazanç:
18 (39.48 UST)
Maksimum ardışık kâr:
39.48 UST (18)
Sharpe oranı:
5.97
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
320.00
Alış işlemleri:
18 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
36.56
Beklenen getiri:
2.19 UST
Ortalama kâr:
2.19 UST
Ortalama zarar:
0.00 UST
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 UST)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 UST (0)
Aylık büyüme:
9.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 UST
Maksimum:
0.12 UST (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
