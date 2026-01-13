- 자본
- 축소
트레이드:
18
이익 거래:
18 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
3.10 UST
최악의 거래:
0.00 UST
총 수익:
39.48 UST (4 075 pips)
총 손실:
-1.08 UST
연속 최대 이익:
18 (39.48 UST)
샤프 비율:
5.97
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
320.00
롱(주식매수):
18 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
36.56
기대수익:
2.19 UST
평균 이익:
2.19 UST
평균 손실:
0.00 UST
월별 성장률:
9.77%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.12 UST
최대한의:
0.12 UST (0.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 UST)
자본금별:
0.00% (0.00 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|18
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|38
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|4.1K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
