- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
18
Gewinntrades:
18 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
3.10 UST
Schlechtester Trade:
0.00 UST
Bruttoprofit:
39.48 UST (4 075 pips)
Bruttoverlust:
-1.08 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (39.48 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
39.48 UST (18)
Sharpe Ratio:
5.97
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
320.00
Long-Positionen:
18 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
36.56
Mathematische Gewinnerwartung:
2.19 UST
Durchschnittlicher Profit:
2.19 UST
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 UST (0)
Wachstum pro Monat :
9.77%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.12 UST
Maximaler:
0.12 UST (0.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 UST)
Kapital:
0.00% (0.00 UST)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3.10 UST
Schlechtester Trade: -0 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +39.48 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 UST
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live-7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen