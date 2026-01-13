- Incremento
Total de Trades:
18
Transacciones Rentables:
18 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
3.10 UST
Peor transacción:
0.00 UST
Beneficio Bruto:
39.48 UST (4 075 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.08 UST
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (39.48 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
39.48 UST (18)
Ratio de Sharpe:
5.97
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
320.00
Transacciones Largas:
18 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
36.56
Beneficio Esperado:
2.19 UST
Beneficio medio:
2.19 UST
Pérdidas medias:
0.00 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 UST (0)
Crecimiento al mes:
9.77%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.12 UST
Máxima:
0.12 UST (0.03%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 UST)
De fondos:
0.00% (0.00 UST)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Mejor transacción: +3.10 UST
Peor transacción: -0 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +39.48 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 UST
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
