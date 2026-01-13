- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
18 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
3.10 UST
Худший трейд:
0.00 UST
Общая прибыль:
39.48 UST (4 075 pips)
Общий убыток:
-1.08 UST
Макс. серия выигрышей:
18 (39.48 UST)
Макс. прибыль в серии:
39.48 UST (18)
Коэффициент Шарпа:
5.97
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
320.00
Длинных трейдов:
18 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
36.56
Мат. ожидание:
2.19 UST
Средняя прибыль:
2.19 UST
Средний убыток:
0.00 UST
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 UST)
Макс. убыток в серии:
0.00 UST (0)
Прирост в месяц:
9.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 UST
Максимальная:
0.12 UST (0.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 UST)
По эквити:
0.00% (0.00 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов