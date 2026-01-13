シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Bybit Gold
Vladislav Kuznetsov

Bybit Gold

Vladislav Kuznetsov
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2026 10%
Bybit-Live-7
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
18
利益トレード:
18 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
3.10 UST
最悪のトレード:
0.00 UST
総利益:
39.48 UST (4 075 pips)
総損失:
-1.08 UST
最大連続の勝ち:
18 (39.48 UST)
最大連続利益:
39.48 UST (18)
シャープレシオ:
5.97
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
320.00
長いトレード:
18 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
36.56
期待されたペイオフ:
2.19 UST
平均利益:
2.19 UST
平均損失:
0.00 UST
最大連続の負け:
0 (0.00 UST)
最大連続損失:
0.00 UST (0)
月間成長:
9.77%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 UST
最大の:
0.12 UST (0.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 UST)
エクイティによる:
0.00% (0.00 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 4.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.10 UST
最悪のトレード: -0 UST
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +39.48 UST
最大連続損失: -0.00 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.13 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 08:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
