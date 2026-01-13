- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
18
利益トレード:
18 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
3.10 UST
最悪のトレード:
0.00 UST
総利益:
39.48 UST (4 075 pips)
総損失:
-1.08 UST
最大連続の勝ち:
18 (39.48 UST)
最大連続利益:
39.48 UST (18)
シャープレシオ:
5.97
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
320.00
長いトレード:
18 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
36.56
期待されたペイオフ:
2.19 UST
平均利益:
2.19 UST
平均損失:
0.00 UST
最大連続の負け:
0 (0.00 UST)
最大連続損失:
0.00 UST (0)
月間成長:
9.77%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 UST
最大の:
0.12 UST (0.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 UST)
エクイティによる:
0.00% (0.00 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|18
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|38
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|4.1K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.10 UST
最悪のトレード: -0 UST
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +39.48 UST
最大連続損失: -0.00 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
