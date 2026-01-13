- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
18
Negociações com lucro:
18 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
3.10 UST
Pior negociação:
0.00 UST
Lucro bruto:
39.48 UST (4 075 pips)
Perda bruta:
-1.08 UST
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (39.48 UST)
Máximo lucro consecutivo:
39.48 UST (18)
Índice de Sharpe:
5.97
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
320.00
Negociações longas:
18 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
36.56
Valor esperado:
2.19 UST
Lucro médio:
2.19 UST
Perda média:
0.00 UST
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 UST)
Máxima perda consecutiva:
0.00 UST (0)
Crescimento mensal:
9.77%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.12 UST
Máximo:
0.12 UST (0.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 UST)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.10 UST
Pior negociação: -0 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +39.48 UST
Máxima perda consecutiva: -0.00 UST
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários