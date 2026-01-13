- 成长
交易:
18
盈利交易:
18 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
3.10 UST
最差交易:
0.00 UST
毛利:
39.48 UST (4 075 pips)
毛利亏损:
-1.08 UST
最大连续赢利:
18 (39.48 UST)
最大连续盈利:
39.48 UST (18)
夏普比率:
5.97
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 小时
采收率:
320.00
长期交易:
18 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
36.56
预期回报:
2.19 UST
平均利润:
2.19 UST
平均损失:
0.00 UST
最大连续失误:
0 (0.00 UST)
最大连续亏损:
0.00 UST (0)
每月增长:
9.77%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.12 UST
最大值:
0.12 UST (0.03%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 UST)
净值:
0.00% (0.00 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
