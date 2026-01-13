SegnaliSezioni
Vladislav Kuznetsov

Bybit Gold

Vladislav Kuznetsov
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
18 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.10 UST
Worst Trade:
0.00 UST
Profitto lordo:
39.48 UST (4 075 pips)
Perdita lorda:
-1.08 UST
Vincite massime consecutive:
18 (39.48 UST)
Massimo profitto consecutivo:
39.48 UST (18)
Indice di Sharpe:
5.97
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
320.00
Long Trade:
18 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
36.56
Profitto previsto:
2.19 UST
Profitto medio:
2.19 UST
Perdita media:
0.00 UST
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 UST)
Massima perdita consecutiva:
0.00 UST (0)
Crescita mensile:
9.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 UST
Massimale:
0.12 UST (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 4.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.10 UST
Worst Trade: -0 UST
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +39.48 UST
Massima perdita consecutiva: -0.00 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2026.01.13 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 08:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
