- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
18 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.10 UST
Worst Trade:
0.00 UST
Profitto lordo:
39.48 UST (4 075 pips)
Perdita lorda:
-1.08 UST
Vincite massime consecutive:
18 (39.48 UST)
Massimo profitto consecutivo:
39.48 UST (18)
Indice di Sharpe:
5.97
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
320.00
Long Trade:
18 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
36.56
Profitto previsto:
2.19 UST
Profitto medio:
2.19 UST
Perdita media:
0.00 UST
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 UST)
Massima perdita consecutiva:
0.00 UST (0)
Crescita mensile:
9.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 UST
Massimale:
0.12 UST (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.10 UST
Worst Trade: -0 UST
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +39.48 UST
Massima perdita consecutiva: -0.00 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni