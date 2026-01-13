- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
240
Kârla kapanan işlemler:
101 (42.08%)
Zararla kapanan işlemler:
139 (57.92%)
En iyi işlem:
30.60 USD
En kötü işlem:
-25.60 USD
Brüt kâr:
1 280.09 USD (101 622 pips)
Brüt zarar:
-1 174.75 USD (85 404 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (122.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
149.36 USD (8)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
114 (47.50%)
Satış işlemleri:
126 (52.50%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
12.67 USD
Ortalama zarar:
-8.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-162.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-162.30 USD (12)
Aylık büyüme:
123.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
191.81 USD
Maksimum:
204.68 USD (96.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|240
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|105
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.60 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +122.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -162.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RallyvilleMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.46 × 24
|
ICMarkets-Live23
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.91 × 44
|
ICMarketsSC-Live27
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live22
|1.14 × 73
|
ICMarketsSC-Live08
|1.14 × 21
|
ICMarkets-Live05
|1.36 × 104
|
ICMarketsSC-Live22
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|1.73 × 26
|
Exness-Real17
|1.87 × 15
|
ICMarketsSC-Live26
|1.87 × 128
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.21 × 426
|
ICMarketsSC-Live17
|2.25 × 20
|
FusionMarkets-Live
|2.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|2.41 × 201
|
Tickmill-Live04
|2.50 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|2.50 × 2
