- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
240
盈利交易:
101 (42.08%)
亏损交易:
139 (57.92%)
最好交易:
30.60 USD
最差交易:
-25.60 USD
毛利:
1 280.09 USD (101 622 pips)
毛利亏损:
-1 174.75 USD (85 404 pips)
最大连续赢利:
10 (122.05 USD)
最大连续盈利:
149.36 USD (8)
夏普比率:
0.07
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
40
平均持有时间:
42 分钟
采收率:
0.51
长期交易:
114 (47.50%)
短期交易:
126 (52.50%)
利润因子:
1.09
预期回报:
0.44 USD
平均利润:
12.67 USD
平均损失:
-8.45 USD
最大连续失误:
12 (-162.30 USD)
最大连续亏损:
-162.30 USD (12)
每月增长:
123.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
191.81 USD
最大值:
204.68 USD (96.15%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|240
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|105
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.60 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +122.05 USD
最大连续亏损: -162.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live24 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RallyvilleMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.46 × 24
|
ICMarkets-Live23
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.91 × 44
|
ICMarketsSC-Live27
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live22
|1.14 × 73
|
ICMarketsSC-Live08
|1.14 × 21
|
ICMarkets-Live05
|1.36 × 104
|
ICMarketsSC-Live22
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|1.73 × 26
|
Exness-Real17
|1.87 × 15
|
ICMarketsSC-Live26
|1.87 × 128
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.21 × 426
|
ICMarketsSC-Live17
|2.25 × 20
|
FusionMarkets-Live
|2.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|2.41 × 201
|
Tickmill-Live04
|2.50 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|2.50 × 2
没有评论