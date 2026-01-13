SignauxSections
Felix Gustavo Castillo Chancay

CastAlgo

Felix Gustavo Castillo Chancay
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
240
Bénéfice trades:
101 (42.08%)
Perte trades:
139 (57.92%)
Meilleure transaction:
30.60 USD
Pire transaction:
-25.60 USD
Bénéfice brut:
1 280.09 USD (101 622 pips)
Perte brute:
-1 174.75 USD (85 404 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (122.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
149.36 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
42 minutes
Facteur de récupération:
0.51
Longs trades:
114 (47.50%)
Courts trades:
126 (52.50%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.44 USD
Bénéfice moyen:
12.67 USD
Perte moyenne:
-8.45 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-162.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-162.30 USD (12)
Croissance mensuelle:
123.69%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
191.81 USD
Maximal:
204.68 USD (96.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 240
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 105
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.60 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +122.05 USD
Perte consécutive maximale: -162.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
RallyvilleMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real18
0.46 × 24
ICMarkets-Live23
0.67 × 3
ICMarkets-Live16
0.91 × 44
ICMarketsSC-Live27
0.97 × 29
ICMarkets-Live22
1.14 × 73
ICMarketsSC-Live08
1.14 × 21
ICMarkets-Live05
1.36 × 104
ICMarketsSC-Live22
1.67 × 3
Pepperstone-Edge07
1.73 × 26
Exness-Real17
1.87 × 15
ICMarketsSC-Live26
1.87 × 128
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.00 × 1
Axi-US03-Demo
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.21 × 426
ICMarketsSC-Live17
2.25 × 20
FusionMarkets-Live
2.25 × 4
ICMarketsSC-Live32
2.41 × 201
Tickmill-Live04
2.50 × 14
Alpari-Pro.ECN
2.50 × 2
Aucun avis
2026.01.13 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
