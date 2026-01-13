- Incremento
Total de Trades:
240
Transacciones Rentables:
101 (42.08%)
Transacciones Irrentables:
139 (57.92%)
Mejor transacción:
30.60 USD
Peor transacción:
-25.60 USD
Beneficio Bruto:
1 280.09 USD (101 622 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 174.75 USD (85 404 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (122.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
149.36 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
40
Tiempo medio de espera:
42 minutos
Factor de Recuperación:
0.51
Transacciones Largas:
114 (47.50%)
Transacciones Cortas:
126 (52.50%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
0.44 USD
Beneficio medio:
12.67 USD
Pérdidas medias:
-8.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-162.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-162.30 USD (12)
Crecimiento al mes:
123.69%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
191.81 USD
Máxima:
204.68 USD (96.15%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|240
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|105
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +30.60 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +122.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -162.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live24" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RallyvilleMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.46 × 24
|
ICMarkets-Live23
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.91 × 44
|
ICMarketsSC-Live27
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live22
|1.14 × 73
|
ICMarketsSC-Live08
|1.14 × 21
|
ICMarkets-Live05
|1.36 × 104
|
ICMarketsSC-Live22
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|1.73 × 26
|
Exness-Real17
|1.87 × 15
|
ICMarketsSC-Live26
|1.87 × 128
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.21 × 426
|
ICMarketsSC-Live17
|2.25 × 20
|
FusionMarkets-Live
|2.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|2.41 × 201
|
Tickmill-Live04
|2.50 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|2.50 × 2
otros 56...
