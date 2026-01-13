СигналыРазделы
Felix Gustavo Castillo Chancay

CastAlgo

0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
240
Прибыльных трейдов:
101 (42.08%)
Убыточных трейдов:
139 (57.92%)
Лучший трейд:
30.60 USD
Худший трейд:
-25.60 USD
Общая прибыль:
1 280.09 USD (101 622 pips)
Общий убыток:
-1 174.75 USD (85 404 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (122.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
149.36 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
0.51
Длинных трейдов:
114 (47.50%)
Коротких трейдов:
126 (52.50%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
12.67 USD
Средний убыток:
-8.45 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-162.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-162.30 USD (12)
Прирост в месяц:
123.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
191.81 USD
Максимальная:
204.68 USD (96.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 240
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 105
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.60 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +122.05 USD
Макс. убыток в серии: -162.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
RallyvilleMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real18
0.46 × 24
ICMarkets-Live23
0.67 × 3
ICMarkets-Live16
0.91 × 44
ICMarketsSC-Live27
0.97 × 29
ICMarkets-Live22
1.14 × 73
ICMarketsSC-Live08
1.14 × 21
ICMarkets-Live05
1.36 × 104
ICMarketsSC-Live22
1.67 × 3
Pepperstone-Edge07
1.73 × 26
Exness-Real17
1.87 × 15
ICMarketsSC-Live26
1.87 × 128
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.00 × 1
Axi-US03-Demo
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.21 × 426
ICMarketsSC-Live17
2.25 × 20
FusionMarkets-Live
2.25 × 4
ICMarketsSC-Live32
2.41 × 201
Tickmill-Live04
2.50 × 14
Alpari-Pro.ECN
2.50 × 2
еще 56...
Нет отзывов
2026.01.13 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
