- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
240
Negociações com lucro:
101 (42.08%)
Negociações com perda:
139 (57.92%)
Melhor negociação:
30.60 USD
Pior negociação:
-25.60 USD
Lucro bruto:
1 280.09 USD (101 622 pips)
Perda bruta:
-1 174.75 USD (85 404 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (122.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
149.36 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
42 minutos
Fator de recuperação:
0.51
Negociações longas:
114 (47.50%)
Negociações curtas:
126 (52.50%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
0.44 USD
Lucro médio:
12.67 USD
Perda média:
-8.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-162.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-162.30 USD (12)
Crescimento mensal:
123.69%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
191.81 USD
Máximo:
204.68 USD (96.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|240
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|105
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.60 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +122.05 USD
Máxima perda consecutiva: -162.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live24" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RallyvilleMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.46 × 24
|
ICMarkets-Live23
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.91 × 44
|
ICMarketsSC-Live27
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live22
|1.14 × 73
|
ICMarketsSC-Live08
|1.14 × 21
|
ICMarkets-Live05
|1.36 × 104
|
ICMarketsSC-Live22
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|1.73 × 26
|
Exness-Real17
|1.87 × 15
|
ICMarketsSC-Live26
|1.87 × 128
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.21 × 426
|
ICMarketsSC-Live17
|2.25 × 20
|
FusionMarkets-Live
|2.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|2.41 × 201
|
Tickmill-Live04
|2.50 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|2.50 × 2
