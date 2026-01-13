- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
240
Gewinntrades:
101 (42.08%)
Verlusttrades:
139 (57.92%)
Bester Trade:
30.60 USD
Schlechtester Trade:
-25.60 USD
Bruttoprofit:
1 280.09 USD (101 622 pips)
Bruttoverlust:
-1 174.75 USD (85 404 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (122.05 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
149.36 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
42 Minuten
Erholungsfaktor:
0.51
Long-Positionen:
114 (47.50%)
Short-Positionen:
126 (52.50%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
0.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.67 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-162.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-162.30 USD (12)
Wachstum pro Monat :
123.69%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
191.81 USD
Maximaler:
204.68 USD (96.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|240
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|105
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +30.60 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +122.05 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -162.30 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live24" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RallyvilleMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.46 × 24
|
ICMarkets-Live23
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.91 × 44
|
ICMarketsSC-Live27
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live22
|1.14 × 73
|
ICMarketsSC-Live08
|1.14 × 21
|
ICMarkets-Live05
|1.36 × 104
|
ICMarketsSC-Live22
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|1.73 × 26
|
Exness-Real17
|1.87 × 15
|
ICMarketsSC-Live26
|1.87 × 128
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.21 × 426
|
ICMarketsSC-Live17
|2.25 × 20
|
FusionMarkets-Live
|2.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|2.41 × 201
|
Tickmill-Live04
|2.50 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|2.50 × 2
