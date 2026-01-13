- 자본
- 축소
트레이드:
240
이익 거래:
101 (42.08%)
손실 거래:
139 (57.92%)
최고의 거래:
30.60 USD
최악의 거래:
-25.60 USD
총 수익:
1 280.09 USD (101 622 pips)
총 손실:
-1 174.75 USD (85 404 pips)
연속 최대 이익:
10 (122.05 USD)
연속 최대 이익:
149.36 USD (8)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
40
평균 유지 시간:
42 분
회복 요인:
0.51
롱(주식매수):
114 (47.50%)
숏(주식차입매도):
126 (52.50%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
0.44 USD
평균 이익:
12.67 USD
평균 손실:
-8.45 USD
연속 최대 손실:
12 (-162.30 USD)
연속 최대 손실:
-162.30 USD (12)
월별 성장률:
123.69%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
191.81 USD
최대한의:
204.68 USD (96.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|240
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|105
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +30.60 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +122.05 USD
연속 최대 손실: -162.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live24"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RallyvilleMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.46 × 24
|
ICMarkets-Live23
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.91 × 44
|
ICMarketsSC-Live27
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live22
|1.14 × 73
|
ICMarketsSC-Live08
|1.14 × 21
|
ICMarkets-Live05
|1.36 × 104
|
ICMarketsSC-Live22
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|1.73 × 26
|
Exness-Real17
|1.87 × 15
|
ICMarketsSC-Live26
|1.87 × 128
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.21 × 426
|
ICMarketsSC-Live17
|2.25 × 20
|
FusionMarkets-Live
|2.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|2.41 × 201
|
Tickmill-Live04
|2.50 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|2.50 × 2
리뷰 없음