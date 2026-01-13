- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
25 (64.10%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (35.90%)
En iyi işlem:
397.17 USD
En kötü işlem:
-367.26 USD
Brüt kâr:
2 169.67 USD (76 266 pips)
Brüt zarar:
-1 813.11 USD (60 393 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (782.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
945.64 USD (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
39 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
9.14 USD
Ortalama kâr:
86.79 USD
Ortalama zarar:
-129.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 136.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 136.07 USD (4)
Aylık büyüme:
2.71%
Algo alım-satım:
53%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
589.08 USD
Maksimum:
1 260.99 USD (18.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|357
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +397.17 USD
En kötü işlem: -367 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +782.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 136.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok