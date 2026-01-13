SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MA Allend Finex 6050
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

MA Allend Finex 6050

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
25 (64.10%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (35.90%)
En iyi işlem:
397.17 USD
En kötü işlem:
-367.26 USD
Brüt kâr:
2 169.67 USD (76 266 pips)
Brüt zarar:
-1 813.11 USD (60 393 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (782.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
945.64 USD (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
39 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
9.14 USD
Ortalama kâr:
86.79 USD
Ortalama zarar:
-129.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 136.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 136.07 USD (4)
Aylık büyüme:
2.71%
Algo alım-satım:
53%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
589.08 USD
Maksimum:
1 260.99 USD (18.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 357
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +397.17 USD
En kötü işlem: -367 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +782.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 136.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
İnceleme yok
2026.01.13 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
