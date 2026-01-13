- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
25 (64.10%)
Loss Trade:
14 (35.90%)
Best Trade:
397.17 USD
Worst Trade:
-367.26 USD
Profitto lordo:
2 169.67 USD (76 266 pips)
Perdita lorda:
-1 813.11 USD (60 393 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (782.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
945.64 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
39 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
9.14 USD
Profitto medio:
86.79 USD
Perdita media:
-129.51 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 136.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 136.07 USD (4)
Crescita mensile:
2.71%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
589.08 USD
Massimale:
1 260.99 USD (18.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|357
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +397.17 USD
Worst Trade: -367 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +782.61 USD
Massima perdita consecutiva: -1 136.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Non ci sono recensioni