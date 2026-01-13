SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MA Allend Finex 6050
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

MA Allend Finex 6050

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
25 (64.10%)
Loss Trade:
14 (35.90%)
Best Trade:
397.17 USD
Worst Trade:
-367.26 USD
Profitto lordo:
2 169.67 USD (76 266 pips)
Perdita lorda:
-1 813.11 USD (60 393 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (782.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
945.64 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
39 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
9.14 USD
Profitto medio:
86.79 USD
Perdita media:
-129.51 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 136.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 136.07 USD (4)
Crescita mensile:
2.71%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
589.08 USD
Massimale:
1 260.99 USD (18.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 357
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +397.17 USD
Worst Trade: -367 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +782.61 USD
Massima perdita consecutiva: -1 136.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Non ci sono recensioni
2026.01.13 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
