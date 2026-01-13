- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
39
Transacciones Rentables:
25 (64.10%)
Transacciones Irrentables:
14 (35.90%)
Mejor transacción:
397.17 USD
Peor transacción:
-367.26 USD
Beneficio Bruto:
2 169.67 USD (76 266 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 813.11 USD (60 393 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (782.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
945.64 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
0.28
Transacciones Largas:
39 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.20
Beneficio Esperado:
9.14 USD
Beneficio medio:
86.79 USD
Pérdidas medias:
-129.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-1 136.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 136.07 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.71%
Trading algorítmico:
53%
Reducción de balance:
Absoluto:
589.08 USD
Máxima:
1 260.99 USD (18.76%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|357
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +397.17 USD
Peor transacción: -367 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +782.61 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 136.07 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
No hay comentarios