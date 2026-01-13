SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / MA Allend Finex 6050
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

MA Allend Finex 6050

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 comentarios
5 semanas
0 / 0 USD
0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
39
Transacciones Rentables:
25 (64.10%)
Transacciones Irrentables:
14 (35.90%)
Mejor transacción:
397.17 USD
Peor transacción:
-367.26 USD
Beneficio Bruto:
2 169.67 USD (76 266 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 813.11 USD (60 393 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (782.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
945.64 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
0.28
Transacciones Largas:
39 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.20
Beneficio Esperado:
9.14 USD
Beneficio medio:
86.79 USD
Pérdidas medias:
-129.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-1 136.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 136.07 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.71%
Trading algorítmico:
53%
Reducción de balance:
Absoluto:
589.08 USD
Máxima:
1 260.99 USD (18.76%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 357
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +397.17 USD
Peor transacción: -367 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +782.61 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 136.07 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
No hay comentarios
2026.01.13 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
