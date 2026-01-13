- 成長
トレード:
39
利益トレード:
25 (64.10%)
損失トレード:
14 (35.90%)
ベストトレード:
397.17 USD
最悪のトレード:
-367.26 USD
総利益:
2 169.67 USD (76 266 pips)
総損失:
-1 813.14 USD (60 393 pips)
最大連続の勝ち:
11 (782.61 USD)
最大連続利益:
945.64 USD (8)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
0.65%
最大入金額:
0.86%
最近のトレード:
8 分前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
0.28
長いトレード:
39 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
9.14 USD
平均利益:
86.79 USD
平均損失:
-129.51 USD
最大連続の負け:
4 (-1 136.07 USD)
最大連続損失:
-1 136.07 USD (4)
月間成長:
2.71%
アルゴリズム取引:
55%
残高によるドローダウン:
絶対:
589.08 USD
最大の:
1 260.99 USD (18.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.75% (1 260.81 USD)
エクイティによる:
0.08% (4.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|357
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
