- 자본
- 축소
트레이드:
39
이익 거래:
25 (64.10%)
손실 거래:
14 (35.90%)
최고의 거래:
397.17 USD
최악의 거래:
-367.26 USD
총 수익:
2 169.67 USD (76 266 pips)
총 손실:
-1 813.11 USD (60 393 pips)
연속 최대 이익:
11 (782.61 USD)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
24 시간
회복 요인:
0.28
롱(주식매수):
39 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
9.14 USD
평균 이익:
86.79 USD
평균 손실:
-129.51 USD
연속 최대 손실:
4 (-1 136.07 USD)
월별 성장률:
2.71%
Algo 트레이딩:
53%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
589.08 USD
최대한의:
1 260.99 USD (18.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|357
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
