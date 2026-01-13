SignaleKategorien
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

MA Allend Finex 6050

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 6%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
39
Gewinntrades:
25 (64.10%)
Verlusttrades:
14 (35.90%)
Bester Trade:
397.17 USD
Schlechtester Trade:
-367.26 USD
Bruttoprofit:
2 169.67 USD (76 266 pips)
Bruttoverlust:
-1 813.14 USD (60 393 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (782.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
945.64 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
0.65%
Max deposit load:
0.86%
Letzter Trade:
7 Minuten
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
0.28
Long-Positionen:
39 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.20
Mathematische Gewinnerwartung:
9.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
86.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-129.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-1 136.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 136.07 USD (4)
Wachstum pro Monat :
2.71%
Algo-Trading:
55%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
589.08 USD
Maximaler:
1 260.99 USD (18.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.75% (1 260.81 USD)
Kapital:
0.08% (4.86 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 357
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +397.17 USD
Schlechtester Trade: -367 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +782.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 136.07 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Keine Bewertungen
2026.01.13 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
