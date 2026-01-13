- Wachstum
Trades insgesamt:
39
Gewinntrades:
25 (64.10%)
Verlusttrades:
14 (35.90%)
Bester Trade:
397.17 USD
Schlechtester Trade:
-367.26 USD
Bruttoprofit:
2 169.67 USD (76 266 pips)
Bruttoverlust:
-1 813.14 USD (60 393 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (782.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
945.64 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
0.65%
Max deposit load:
0.86%
Letzter Trade:
7 Minuten
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
0.28
Long-Positionen:
39 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.20
Mathematische Gewinnerwartung:
9.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
86.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-129.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-1 136.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 136.07 USD (4)
Wachstum pro Monat :
2.71%
Algo-Trading:
55%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
589.08 USD
Maximaler:
1 260.99 USD (18.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.75% (1 260.81 USD)
Kapital:
0.08% (4.86 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|357
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
