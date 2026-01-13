- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
39
盈利交易:
25 (64.10%)
亏损交易:
14 (35.90%)
最好交易:
397.17 USD
最差交易:
-367.26 USD
毛利:
2 169.67 USD (76 266 pips)
毛利亏损:
-1 813.14 USD (60 393 pips)
最大连续赢利:
11 (782.61 USD)
最大连续盈利:
945.64 USD (8)
夏普比率:
0.08
交易活动:
0.65%
最大入金加载:
0.43%
最近交易:
25 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
24 小时
采收率:
0.28
长期交易:
39 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.20
预期回报:
9.14 USD
平均利润:
86.79 USD
平均损失:
-129.51 USD
最大连续失误:
4 (-1 136.07 USD)
最大连续亏损:
-1 136.07 USD (4)
每月增长:
2.71%
算法交易:
53%
结余跌幅:
绝对:
589.08 USD
最大值:
1 260.99 USD (18.76%)
相对跌幅:
结余:
18.75% (1 260.81 USD)
净值:
0.08% (4.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|357
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +397.17 USD
最差交易: -367 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +782.61 USD
最大连续亏损: -1 136.07 USD
