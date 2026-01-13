- Прирост
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
25 (64.10%)
Убыточных трейдов:
14 (35.90%)
Лучший трейд:
397.17 USD
Худший трейд:
-367.26 USD
Общая прибыль:
2 169.67 USD (76 266 pips)
Общий убыток:
-1 813.11 USD (60 393 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (782.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
945.64 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
0.28
Длинных трейдов:
39 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
9.14 USD
Средняя прибыль:
86.79 USD
Средний убыток:
-129.51 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 136.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 136.07 USD (4)
Прирост в месяц:
2.71%
Алготрейдинг:
53%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
589.08 USD
Максимальная:
1 260.99 USD (18.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|357
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
