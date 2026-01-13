СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MA Allend Finex 6050
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

MA Allend Finex 6050

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
25 (64.10%)
Убыточных трейдов:
14 (35.90%)
Лучший трейд:
397.17 USD
Худший трейд:
-367.26 USD
Общая прибыль:
2 169.67 USD (76 266 pips)
Общий убыток:
-1 813.11 USD (60 393 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (782.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
945.64 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
0.28
Длинных трейдов:
39 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
9.14 USD
Средняя прибыль:
86.79 USD
Средний убыток:
-129.51 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 136.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 136.07 USD (4)
Прирост в месяц:
2.71%
Алготрейдинг:
53%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
589.08 USD
Максимальная:
1 260.99 USD (18.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 357
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +397.17 USD
Худший трейд: -367 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +782.61 USD
Макс. убыток в серии: -1 136.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Нет отзывов
2026.01.13 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
