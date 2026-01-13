SinaisSeções
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

MA Allend Finex 6050

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 6%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
39
Negociações com lucro:
25 (64.10%)
Negociações com perda:
14 (35.90%)
Melhor negociação:
397.17 USD
Pior negociação:
-367.26 USD
Lucro bruto:
2 169.67 USD (76 266 pips)
Perda bruta:
-1 813.14 USD (60 393 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (782.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
945.64 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
0.65%
Depósito máximo carregado:
0.43%
Último negócio:
23 minutos atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
0.28
Negociações longas:
39 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
9.14 USD
Lucro médio:
86.79 USD
Perda média:
-129.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 136.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 136.07 USD (4)
Crescimento mensal:
2.71%
Algotrading:
53%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
589.08 USD
Máximo:
1 260.99 USD (18.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.75% (1 260.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.08% (4.86 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 357
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +397.17 USD
Pior negociação: -367 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +782.61 USD
Máxima perda consecutiva: -1 136.07 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Sem comentários
2026.01.13 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
