- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
39
Negociações com lucro:
25 (64.10%)
Negociações com perda:
14 (35.90%)
Melhor negociação:
397.17 USD
Pior negociação:
-367.26 USD
Lucro bruto:
2 169.67 USD (76 266 pips)
Perda bruta:
-1 813.14 USD (60 393 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (782.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
945.64 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
0.65%
Depósito máximo carregado:
0.43%
Último negócio:
23 minutos atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
0.28
Negociações longas:
39 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
9.14 USD
Lucro médio:
86.79 USD
Perda média:
-129.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 136.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 136.07 USD (4)
Crescimento mensal:
2.71%
Algotrading:
53%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
589.08 USD
Máximo:
1 260.99 USD (18.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.75% (1 260.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.08% (4.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|357
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +397.17 USD
Pior negociação: -367 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +782.61 USD
Máxima perda consecutiva: -1 136.07 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
5
53%
39
64%
1%
1.19
9.14
USD
USD
19%
1:500