- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
481
Kârla kapanan işlemler:
431 (89.60%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (10.40%)
En iyi işlem:
12.86 USD
En kötü işlem:
-60.07 USD
Brüt kâr:
713.85 USD (356 660 pips)
Brüt zarar:
-325.65 USD (162 805 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (76.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
144.44 USD (39)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
50.74%
Maks. mevduat yükü:
74.57%
En son işlem:
40 dakika önce
Hafta başına işlemler:
483
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
1.23
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
481 (100.00%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
1.66 USD
Ortalama zarar:
-6.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-315.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-315.08 USD (15)
Aylık büyüme:
20.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
315.08 USD (12.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.17% (315.08 USD)
Varlığa göre:
25.10% (569.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|481
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|388
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|194K
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.86 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +76.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -315.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
20%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
1
0%
481
89%
51%
2.19
0.81
USD
USD
25%
1:200