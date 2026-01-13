SinyallerBölümler
Nguyen Ham Ha

Healing Trading

0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 20%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
481
Kârla kapanan işlemler:
431 (89.60%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (10.40%)
En iyi işlem:
12.86 USD
En kötü işlem:
-60.07 USD
Brüt kâr:
713.85 USD (356 660 pips)
Brüt zarar:
-325.65 USD (162 805 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (76.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
144.44 USD (39)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
50.74%
Maks. mevduat yükü:
74.57%
En son işlem:
40 dakika önce
Hafta başına işlemler:
483
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
1.23
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
481 (100.00%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
1.66 USD
Ortalama zarar:
-6.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-315.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-315.08 USD (15)
Aylık büyüme:
20.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
315.08 USD (12.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.17% (315.08 USD)
Varlığa göre:
25.10% (569.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 481
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 388
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 194K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.86 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +76.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -315.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
İnceleme yok
2026.01.13 15:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 15:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 15:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 07:13
Share of trading days is too low
2026.01.13 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 06:13
Share of trading days is too low
2026.01.13 06:13
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 05:11
Share of trading days is too low
2026.01.13 05:11
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 05:11
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 01:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 01:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 01:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 01:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 01:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Healing Trading
Ayda 35 USD
20%
0
0
USD
2.3K
USD
1
0%
481
89%
51%
2.19
0.81
USD
25%
1:200
