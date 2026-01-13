СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Healing Trading
Nguyen Ham Ha

Healing Trading

Nguyen Ham Ha
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 9%
Exness-MT5Real31
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
50 (94.33%)
Убыточных трейдов:
3 (5.66%)
Лучший трейд:
9.97 USD
Худший трейд:
-2.41 USD
Общая прибыль:
171.82 USD (85 904 pips)
Общий убыток:
-2.57 USD (1 281 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (144.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
144.44 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
1.33
Торговая активность:
44.61%
Макс. загрузка депозита:
28.72%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
70.23
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
53 (100.00%)
Профит фактор:
66.86
Мат. ожидание:
3.19 USD
Средняя прибыль:
3.44 USD
Средний убыток:
-0.86 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.41 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.41 USD (0.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.12% (2.41 USD)
По эквити:
10.71% (212.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 169
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 85K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.97 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +144.44 USD
Макс. убыток в серии: -2.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
RoboForex-Pro
78.31 × 65
TitanFX-MT5-01
84.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
842.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.13 15:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 15:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 15:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 07:13
Share of trading days is too low
2026.01.13 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 06:13
Share of trading days is too low
2026.01.13 06:13
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 05:11
Share of trading days is too low
2026.01.13 05:11
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 05:11
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 01:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 01:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 01:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 01:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 01:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Healing Trading
35 USD в месяц
9%
0
0
USD
2.1K
USD
1
0%
53
94%
45%
66.85
3.19
USD
11%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.