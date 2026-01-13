- Прирост
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
50 (94.33%)
Убыточных трейдов:
3 (5.66%)
Лучший трейд:
9.97 USD
Худший трейд:
-2.41 USD
Общая прибыль:
171.82 USD (85 904 pips)
Общий убыток:
-2.57 USD (1 281 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (144.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
144.44 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
1.33
Торговая активность:
44.61%
Макс. загрузка депозита:
28.72%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
70.23
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
53 (100.00%)
Профит фактор:
66.86
Мат. ожидание:
3.19 USD
Средняя прибыль:
3.44 USD
Средний убыток:
-0.86 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.41 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.41 USD (0.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.12% (2.41 USD)
По эквити:
10.71% (212.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|85K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +9.97 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +144.44 USD
Макс. убыток в серии: -2.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|78.31 × 65
|
TitanFX-MT5-01
|84.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|842.00 × 1
