- 자본
- 축소
트레이드:
53
이익 거래:
50 (94.33%)
손실 거래:
3 (5.66%)
최고의 거래:
9.97 USD
최악의 거래:
-2.41 USD
총 수익:
171.82 USD (85 904 pips)
총 손실:
-2.57 USD (1 281 pips)
연속 최대 이익:
39 (144.44 USD)
연속 최대 이익:
144.44 USD (39)
샤프 비율:
1.33
거래 활동:
44.61%
최대 입금량:
28.72%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
53
평균 유지 시간:
13 분
회복 요인:
70.23
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
53 (100.00%)
수익 요인:
66.86
기대수익:
3.19 USD
평균 이익:
3.44 USD
평균 손실:
-0.86 USD
연속 최대 손실:
1 (-2.41 USD)
연속 최대 손실:
-2.41 USD (1)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2.41 USD (0.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.12% (2.41 USD)
자본금별:
10.71% (212.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|85K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|78.31 × 65
|
ICMarketsSC-MT5-2
|99.00 × 1
