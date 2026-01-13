- 成長
トレード:
53
利益トレード:
50 (94.33%)
損失トレード:
3 (5.66%)
ベストトレード:
9.97 USD
最悪のトレード:
-2.41 USD
総利益:
171.82 USD (85 904 pips)
総損失:
-2.57 USD (1 281 pips)
最大連続の勝ち:
39 (144.44 USD)
最大連続利益:
144.44 USD (39)
シャープレシオ:
1.33
取引アクティビティ:
44.61%
最大入金額:
28.72%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
70.23
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
53 (100.00%)
プロフィットファクター:
66.86
期待されたペイオフ:
3.19 USD
平均利益:
3.44 USD
平均損失:
-0.86 USD
最大連続の負け:
1 (-2.41 USD)
最大連続損失:
-2.41 USD (1)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2.41 USD (0.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.12% (2.41 USD)
エクイティによる:
10.71% (212.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|85K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.97 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 39
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +144.44 USD
最大連続損失: -2.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|78.31 × 65
|
ICMarketsSC-MT5-2
|842.00 × 1
レビューなし
