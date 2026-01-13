- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
53
Negociações com lucro:
50 (94.33%)
Negociações com perda:
3 (5.66%)
Melhor negociação:
9.97 USD
Pior negociação:
-2.41 USD
Lucro bruto:
171.82 USD (85 904 pips)
Perda bruta:
-2.57 USD (1 281 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (144.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
144.44 USD (39)
Índice de Sharpe:
1.33
Atividade de negociação:
44.61%
Depósito máximo carregado:
28.72%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
70.23
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
53 (100.00%)
Fator de lucro:
66.86
Valor esperado:
3.19 USD
Lucro médio:
3.44 USD
Perda média:
-0.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.41 USD (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2.41 USD (0.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.12% (2.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.71% (212.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|85K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.97 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 39
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +144.44 USD
Máxima perda consecutiva: -2.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|78.31 × 65
|
ICMarketsSC-MT5-2
|842.00 × 1
