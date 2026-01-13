- Wachstum
Trades insgesamt:
53
Gewinntrades:
50 (94.33%)
Verlusttrades:
3 (5.66%)
Bester Trade:
9.97 USD
Schlechtester Trade:
-2.41 USD
Bruttoprofit:
171.82 USD (85 904 pips)
Bruttoverlust:
-2.57 USD (1 281 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (144.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
144.44 USD (39)
Sharpe Ratio:
1.33
Trading-Aktivität:
44.61%
Max deposit load:
28.72%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
13 Minuten
Erholungsfaktor:
70.23
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
53 (100.00%)
Profit-Faktor:
66.86
Mathematische Gewinnerwartung:
3.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-2.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.41 USD (1)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2.41 USD (0.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.12% (2.41 USD)
Kapital:
10.71% (212.46 USD)
Bester Trade: +9.97 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 39
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +144.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.41 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|78.31 × 65
|
ICMarketsSC-MT5-2
|842.00 × 1
Keine Bewertungen
