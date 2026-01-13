- 成长
交易:
53
盈利交易:
50 (94.33%)
亏损交易:
3 (5.66%)
最好交易:
9.97 USD
最差交易:
-2.41 USD
毛利:
171.82 USD (85 904 pips)
毛利亏损:
-2.57 USD (1 281 pips)
最大连续赢利:
39 (144.44 USD)
最大连续盈利:
144.44 USD (39)
夏普比率:
1.33
交易活动:
44.61%
最大入金加载:
28.72%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
53
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
70.23
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
53 (100.00%)
利润因子:
66.86
预期回报:
3.19 USD
平均利润:
3.44 USD
平均损失:
-0.86 USD
最大连续失误:
1 (-2.41 USD)
最大连续亏损:
-2.41 USD (1)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2.41 USD (0.12%)
相对跌幅:
结余:
0.12% (2.41 USD)
净值:
10.71% (212.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|85K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|78.31 × 65
|
ICMarketsSC-MT5-2
|842.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
9%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
1
0%
53
94%
45%
66.85
3.19
USD
USD
11%
1:200