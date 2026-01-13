- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
53
Transacciones Rentables:
50 (94.33%)
Transacciones Irrentables:
3 (5.66%)
Mejor transacción:
9.97 USD
Peor transacción:
-2.41 USD
Beneficio Bruto:
171.82 USD (85 904 pips)
Pérdidas Brutas:
-2.57 USD (1 281 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (144.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
144.44 USD (39)
Ratio de Sharpe:
1.33
Actividad comercial:
44.61%
Carga máxima del depósito:
28.72%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
13 minutos
Factor de Recuperación:
70.23
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
53 (100.00%)
Factor de Beneficio:
66.86
Beneficio Esperado:
3.19 USD
Beneficio medio:
3.44 USD
Pérdidas medias:
-0.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-2.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.41 USD (1)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2.41 USD (0.12%)
Reducción relativa:
De balance:
0.12% (2.41 USD)
De fondos:
10.71% (212.46 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|85K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +9.97 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 39
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +144.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.41 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|78.31 × 65
|
ICMarketsSC-MT5-2
|99.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
35 USD al mes
9%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
1
0%
53
94%
45%
66.85
3.19
USD
USD
11%
1:200