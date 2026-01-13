- Crescita
Trade:
199
Profit Trade:
183 (91.95%)
Loss Trade:
16 (8.04%)
Best Trade:
9.97 USD
Worst Trade:
-2.41 USD
Profitto lordo:
321.37 USD (160 574 pips)
Perdita lorda:
-3.87 USD (1 925 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (144.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
144.44 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.90
Attività di trading:
40.06%
Massimo carico di deposito:
74.57%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
221
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
131.74
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
199 (100.00%)
Fattore di profitto:
83.04
Profitto previsto:
1.60 USD
Profitto medio:
1.76 USD
Perdita media:
-0.24 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.41 USD (1)
Crescita mensile:
16.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.41 USD (0.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.12% (2.41 USD)
Per equità:
25.10% (569.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|199
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|317
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|159K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.97 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +144.44 USD
Massima perdita consecutiva: -0.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
17%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
1
0%
199
91%
40%
83.04
1.60
USD
USD
25%
1:200