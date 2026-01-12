- Büyüme
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
7 (63.63%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (36.36%)
En iyi işlem:
224 257.07 IDR
En kötü işlem:
-99 574.97 IDR
Brüt kâr:
672 944.21 IDR (39 973 pips)
Brüt zarar:
-368 584.43 IDR (21 804 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (657 464.65 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
657 464.65 IDR (6)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
9.47%
Maks. mevduat yükü:
124.43%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
1.02
Alış işlemleri:
2 (18.18%)
Satış işlemleri:
9 (81.82%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
27 669.07 IDR
Ortalama kâr:
96 134.89 IDR
Ortalama zarar:
-92 146.11 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-297 284.97 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-297 284.97 IDR (3)
Aylık büyüme:
30.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
297 284.97 IDR
Maksimum:
297 284.97 IDR (29.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.73% (297 284.97 IDR)
Varlığa göre:
37.76% (265 320.55 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|18K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
