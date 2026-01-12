SinyallerBölümler
Diki Sahbana

Skypiea

Diki Sahbana
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 30%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
7 (63.63%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (36.36%)
En iyi işlem:
224 257.07 IDR
En kötü işlem:
-99 574.97 IDR
Brüt kâr:
672 944.21 IDR (39 973 pips)
Brüt zarar:
-368 584.43 IDR (21 804 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (657 464.65 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
657 464.65 IDR (6)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
9.47%
Maks. mevduat yükü:
124.43%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
1.02
Alış işlemleri:
2 (18.18%)
Satış işlemleri:
9 (81.82%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
27 669.07 IDR
Ortalama kâr:
96 134.89 IDR
Ortalama zarar:
-92 146.11 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-297 284.97 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-297 284.97 IDR (3)
Aylık büyüme:
30.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
297 284.97 IDR
Maksimum:
297 284.97 IDR (29.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.73% (297 284.97 IDR)
Varlığa göre:
37.76% (265 320.55 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 18K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +224 257.07 IDR
En kötü işlem: -99 575 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +657 464.65 IDR
Maksimum ardışık zarar: -297 284.97 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.14 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 15:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2026.01.12 14:04
Share of trading days is too low
2026.01.12 14:04
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 09:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
