Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
7 (63.63%)
Убыточных трейдов:
4 (36.36%)
Лучший трейд:
224 257.07 IDR
Худший трейд:
-99 574.97 IDR
Общая прибыль:
672 944.21 IDR (39 973 pips)
Общий убыток:
-368 584.43 IDR (21 804 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (657 464.65 IDR)
Макс. прибыль в серии:
657 464.65 IDR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
9.47%
Макс. загрузка депозита:
124.43%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
1.02
Длинных трейдов:
2 (18.18%)
Коротких трейдов:
9 (81.82%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
27 669.07 IDR
Средняя прибыль:
96 134.89 IDR
Средний убыток:
-92 146.11 IDR
Макс. серия проигрышей:
3 (-297 284.97 IDR)
Макс. убыток в серии:
-297 284.97 IDR (3)
Прирост в месяц:
30.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
297 284.97 IDR
Максимальная:
297 284.97 IDR (29.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.73% (297 284.97 IDR)
По эквити:
37.76% (265 320.55 IDR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|18K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
