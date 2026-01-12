СигналыРазделы
Diki Sahbana

Skypiea

Diki Sahbana
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 30%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
7 (63.63%)
Убыточных трейдов:
4 (36.36%)
Лучший трейд:
224 257.07 IDR
Худший трейд:
-99 574.97 IDR
Общая прибыль:
672 944.21 IDR (39 973 pips)
Общий убыток:
-368 584.43 IDR (21 804 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (657 464.65 IDR)
Макс. прибыль в серии:
657 464.65 IDR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
9.47%
Макс. загрузка депозита:
124.43%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
1.02
Длинных трейдов:
2 (18.18%)
Коротких трейдов:
9 (81.82%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
27 669.07 IDR
Средняя прибыль:
96 134.89 IDR
Средний убыток:
-92 146.11 IDR
Макс. серия проигрышей:
3 (-297 284.97 IDR)
Макс. убыток в серии:
-297 284.97 IDR (3)
Прирост в месяц:
30.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
297 284.97 IDR
Максимальная:
297 284.97 IDR (29.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.73% (297 284.97 IDR)
По эквити:
37.76% (265 320.55 IDR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 18K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +224 257.07 IDR
Худший трейд: -99 575 IDR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +657 464.65 IDR
Макс. убыток в серии: -297 284.97 IDR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.14 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 15:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2026.01.12 14:04
Share of trading days is too low
2026.01.12 14:04
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 09:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Skypiea
30 USD в месяц
30%
0
0
USD
1.3M
IDR
1
0%
11
63%
9%
1.82
27 669.07
IDR
38%
1:500
Копировать

