Negociações:
11
Negociações com lucro:
7 (63.63%)
Negociações com perda:
4 (36.36%)
Melhor negociação:
224 257.07 IDR
Pior negociação:
-99 574.97 IDR
Lucro bruto:
672 944.21 IDR (39 973 pips)
Perda bruta:
-368 584.43 IDR (21 804 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (657 464.65 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
657 464.65 IDR (6)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
9.47%
Depósito máximo carregado:
124.43%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
45 minutos
Fator de recuperação:
1.02
Negociações longas:
2 (18.18%)
Negociações curtas:
9 (81.82%)
Fator de lucro:
1.83
Valor esperado:
27 669.07 IDR
Lucro médio:
96 134.89 IDR
Perda média:
-92 146.11 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-297 284.97 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-297 284.97 IDR (3)
Crescimento mensal:
30.44%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
297 284.97 IDR
Máximo:
297 284.97 IDR (29.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.73% (297 284.97 IDR)
Pelo Capital Líquido:
37.76% (265 320.55 IDR)
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
