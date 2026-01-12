SinaisSeções
Diki Sahbana

Skypiea

Diki Sahbana
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 30%
Exness-MT5Real6
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
7 (63.63%)
Negociações com perda:
4 (36.36%)
Melhor negociação:
224 257.07 IDR
Pior negociação:
-99 574.97 IDR
Lucro bruto:
672 944.21 IDR (39 973 pips)
Perda bruta:
-368 584.43 IDR (21 804 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (657 464.65 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
657 464.65 IDR (6)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
9.47%
Depósito máximo carregado:
124.43%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
45 minutos
Fator de recuperação:
1.02
Negociações longas:
2 (18.18%)
Negociações curtas:
9 (81.82%)
Fator de lucro:
1.83
Valor esperado:
27 669.07 IDR
Lucro médio:
96 134.89 IDR
Perda média:
-92 146.11 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-297 284.97 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-297 284.97 IDR (3)
Crescimento mensal:
30.44%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
297 284.97 IDR
Máximo:
297 284.97 IDR (29.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.73% (297 284.97 IDR)
Pelo Capital Líquido:
37.76% (265 320.55 IDR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 18K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +224 257.07 IDR
Pior negociação: -99 575 IDR
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +657 464.65 IDR
Máxima perda consecutiva: -297 284.97 IDR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.14 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 15:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2026.01.12 14:04
Share of trading days is too low
2026.01.12 14:04
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 09:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
