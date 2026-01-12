- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
16
Transacciones Rentables:
10 (62.50%)
Transacciones Irrentables:
6 (37.50%)
Mejor transacción:
224 257.07 IDR
Peor transacción:
-99 574.97 IDR
Beneficio Bruto:
865 479.53 IDR (51 406 pips)
Pérdidas Brutas:
-546 174.86 IDR (32 281 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (657 464.65 IDR)
Beneficio máximo consecutivo:
657 464.65 IDR (6)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
9.41%
Carga máxima del depósito:
124.43%
Último trade:
9 minutos
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
45 minutos
Factor de Recuperación:
1.07
Transacciones Largas:
4 (25.00%)
Transacciones Cortas:
12 (75.00%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
19 956.54 IDR
Beneficio medio:
86 547.95 IDR
Pérdidas medias:
-91 029.14 IDR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-297 284.97 IDR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-297 284.97 IDR (3)
Crecimiento al mes:
31.93%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
297 284.97 IDR
Máxima:
297 284.97 IDR (29.73%)
Reducción relativa:
De balance:
29.73% (297 284.97 IDR)
De fondos:
37.76% (265 320.55 IDR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|19K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +224 257.07 IDR
Peor transacción: -99 575 IDR
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +657 464.65 IDR
Pérdidas máximas consecutivas: -297 284.97 IDR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
32%
0
0
USD
USD
1.3M
IDR
IDR
1
0%
16
62%
9%
1.58
19 956.54
IDR
IDR
38%
1:500