- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
224 257.07 IDR
Worst Trade:
-99 574.97 IDR
Profitto lordo:
672 944.21 IDR (39 973 pips)
Perdita lorda:
-368 584.43 IDR (21 804 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (657 464.65 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
657 464.65 IDR (6)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
9.47%
Massimo carico di deposito:
124.43%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
1.02
Long Trade:
2 (18.18%)
Short Trade:
9 (81.82%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
27 669.07 IDR
Profitto medio:
96 134.89 IDR
Perdita media:
-92 146.11 IDR
Massime perdite consecutive:
3 (-297 284.97 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-297 284.97 IDR (3)
Crescita mensile:
30.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
297 284.97 IDR
Massimale:
297 284.97 IDR (29.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.73% (297 284.97 IDR)
Per equità:
37.76% (265 320.55 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|18K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +224 257.07 IDR
Worst Trade: -99 575 IDR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +657 464.65 IDR
Massima perdita consecutiva: -297 284.97 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
