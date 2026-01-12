SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Skypiea
Diki Sahbana

Skypiea

Diki Sahbana
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 30%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
224 257.07 IDR
Worst Trade:
-99 574.97 IDR
Profitto lordo:
672 944.21 IDR (39 973 pips)
Perdita lorda:
-368 584.43 IDR (21 804 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (657 464.65 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
657 464.65 IDR (6)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
9.47%
Massimo carico di deposito:
124.43%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
1.02
Long Trade:
2 (18.18%)
Short Trade:
9 (81.82%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
27 669.07 IDR
Profitto medio:
96 134.89 IDR
Perdita media:
-92 146.11 IDR
Massime perdite consecutive:
3 (-297 284.97 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-297 284.97 IDR (3)
Crescita mensile:
30.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
297 284.97 IDR
Massimale:
297 284.97 IDR (29.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.73% (297 284.97 IDR)
Per equità:
37.76% (265 320.55 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 18K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +224 257.07 IDR
Worst Trade: -99 575 IDR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +657 464.65 IDR
Massima perdita consecutiva: -297 284.97 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.14 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 15:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2026.01.12 14:04
Share of trading days is too low
2026.01.12 14:04
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 09:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
