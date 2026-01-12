- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
7 (63.63%)
損失トレード:
4 (36.36%)
ベストトレード:
224 257.07 IDR
最悪のトレード:
-99 574.97 IDR
総利益:
672 944.21 IDR (39 973 pips)
総損失:
-368 584.43 IDR (21 804 pips)
最大連続の勝ち:
6 (657 464.65 IDR)
最大連続利益:
657 464.65 IDR (6)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
9.47%
最大入金額:
124.43%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
45 分
リカバリーファクター:
1.02
長いトレード:
2 (18.18%)
短いトレード:
9 (81.82%)
プロフィットファクター:
1.83
期待されたペイオフ:
27 669.07 IDR
平均利益:
96 134.89 IDR
平均損失:
-92 146.11 IDR
最大連続の負け:
3 (-297 284.97 IDR)
最大連続損失:
-297 284.97 IDR (3)
月間成長:
30.44%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
297 284.97 IDR
最大の:
297 284.97 IDR (29.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.73% (297 284.97 IDR)
エクイティによる:
37.76% (265 320.55 IDR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|18K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
