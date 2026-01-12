- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
7 (63.63%)
Verlusttrades:
4 (36.36%)
Bester Trade:
224 257.07 IDR
Schlechtester Trade:
-99 574.97 IDR
Bruttoprofit:
672 944.21 IDR (39 973 pips)
Bruttoverlust:
-368 584.43 IDR (21 804 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (657 464.65 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
657 464.65 IDR (6)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
9.47%
Max deposit load:
124.43%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
45 Minuten
Erholungsfaktor:
1.02
Long-Positionen:
2 (18.18%)
Short-Positionen:
9 (81.82%)
Profit-Faktor:
1.83
Mathematische Gewinnerwartung:
27 669.07 IDR
Durchschnittlicher Profit:
96 134.89 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-92 146.11 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-297 284.97 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-297 284.97 IDR (3)
Wachstum pro Monat :
30.44%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
297 284.97 IDR
Maximaler:
297 284.97 IDR (29.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.73% (297 284.97 IDR)
Kapital:
37.76% (265 320.55 IDR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|18K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
