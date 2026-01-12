SignaleKategorien
Diki Sahbana

Skypiea

Diki Sahbana
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 30%
Exness-MT5Real6
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
7 (63.63%)
Verlusttrades:
4 (36.36%)
Bester Trade:
224 257.07 IDR
Schlechtester Trade:
-99 574.97 IDR
Bruttoprofit:
672 944.21 IDR (39 973 pips)
Bruttoverlust:
-368 584.43 IDR (21 804 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (657 464.65 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
657 464.65 IDR (6)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
9.47%
Max deposit load:
124.43%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
45 Minuten
Erholungsfaktor:
1.02
Long-Positionen:
2 (18.18%)
Short-Positionen:
9 (81.82%)
Profit-Faktor:
1.83
Mathematische Gewinnerwartung:
27 669.07 IDR
Durchschnittlicher Profit:
96 134.89 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-92 146.11 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-297 284.97 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-297 284.97 IDR (3)
Wachstum pro Monat :
30.44%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
297 284.97 IDR
Maximaler:
297 284.97 IDR (29.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.73% (297 284.97 IDR)
Kapital:
37.76% (265 320.55 IDR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 18K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +224 257.07 IDR
Schlechtester Trade: -99 575 IDR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +657 464.65 IDR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -297 284.97 IDR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.14 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 15:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2026.01.12 14:04
Share of trading days is too low
2026.01.12 14:04
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 09:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
