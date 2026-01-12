- 자본
- 축소
트레이드:
16
이익 거래:
10 (62.50%)
손실 거래:
6 (37.50%)
최고의 거래:
224 257.07 IDR
최악의 거래:
-99 574.97 IDR
총 수익:
865 479.53 IDR (51 406 pips)
총 손실:
-546 174.86 IDR (32 281 pips)
연속 최대 이익:
6 (657 464.65 IDR)
연속 최대 이익:
657 464.65 IDR (6)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
9.41%
최대 입금량:
124.43%
최근 거래:
1 분 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
45 분
회복 요인:
1.07
롱(주식매수):
4 (25.00%)
숏(주식차입매도):
12 (75.00%)
수익 요인:
1.58
기대수익:
19 956.54 IDR
평균 이익:
86 547.95 IDR
평균 손실:
-91 029.14 IDR
연속 최대 손실:
3 (-297 284.97 IDR)
연속 최대 손실:
-297 284.97 IDR (3)
월별 성장률:
31.93%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
297 284.97 IDR
최대한의:
297 284.97 IDR (29.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.73% (297 284.97 IDR)
자본금별:
37.76% (265 320.55 IDR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|19K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +224 257.07 IDR
최악의 거래: -99 575 IDR
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +657 464.65 IDR
연속 최대 손실: -297 284.97 IDR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
32%
0
0
USD
USD
1.3M
IDR
IDR
1
0%
16
62%
9%
1.58
19 956.54
IDR
IDR
38%
1:500