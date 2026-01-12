SignauxSections
Diki Sahbana

Skypiea

Diki Sahbana
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 30%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
11
Bénéfice trades:
7 (63.63%)
Perte trades:
4 (36.36%)
Meilleure transaction:
224 257.07 IDR
Pire transaction:
-99 574.97 IDR
Bénéfice brut:
672 944.21 IDR (39 973 pips)
Perte brute:
-368 584.43 IDR (21 804 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (657 464.65 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
657 464.65 IDR (6)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
9.47%
Charge de dépôt maximale:
124.43%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
45 minutes
Facteur de récupération:
1.02
Longs trades:
2 (18.18%)
Courts trades:
9 (81.82%)
Facteur de profit:
1.83
Rendement attendu:
27 669.07 IDR
Bénéfice moyen:
96 134.89 IDR
Perte moyenne:
-92 146.11 IDR
Pertes consécutives maximales:
3 (-297 284.97 IDR)
Perte consécutive maximale:
-297 284.97 IDR (3)
Croissance mensuelle:
30.44%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
297 284.97 IDR
Maximal:
297 284.97 IDR (29.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.73% (297 284.97 IDR)
Par fonds propres:
37.76% (265 320.55 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 18K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +224 257.07 IDR
Pire transaction: -99 575 IDR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +657 464.65 IDR
Perte consécutive maximale: -297 284.97 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2026.01.14 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 15:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2026.01.12 14:04
Share of trading days is too low
2026.01.12 14:04
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 09:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
