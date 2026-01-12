SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Marketfifty strategy
Thiago Monteiro Dos Santos

Marketfifty strategy

Thiago Monteiro Dos Santos
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
HantecMarketsMU-MT5
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
87.70 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
91.66 USD (41 324 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (91.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.66 USD (3)
Sharpe oranı:
0.76
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (66.67%)
Satış işlemleri:
1 (33.33%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
30.55 USD
Ortalama kâr:
30.55 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD.h 2
XAUUSD.h 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD.h 4
XAUUSD.h 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD.h 40K
XAUUSD.h 1.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +87.70 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +91.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarketsMU-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Marketfifty Strategy é um sinal de negociação baseado em análise técnica e gerenciamento de risco disciplinado.

A busca de oportunidades no mercado com foco em consistência e controle de saque, evitando operações excessivas e priorizando qualidade em vez de quantidade.

Características principais:
• Operações realizadas automaticamente a partir da conta real do provedor
• Gestão de risco conservador
• Redução de escala
• Estratégia baseada em análise técnica
• Execução transparente e em tempo real

Este sinal não promete lucros garantidos. Os resultados passados ​​não garantem resultados futuros. Recomenda-se utilizar gerenciamento de risco adequado e testar o sinal antes de operar com capital elevado.

İnceleme yok
2026.01.12 07:21
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.12 07:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 07:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
