İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
87.70 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
91.66 USD (41 324 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (91.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.66 USD (3)
Sharpe oranı:
0.76
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (66.67%)
Satış işlemleri:
1 (33.33%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
30.55 USD
Ortalama kâr:
30.55 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD.h
|2
|XAUUSD.h
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD.h
|4
|XAUUSD.h
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD.h
|40K
|XAUUSD.h
|1.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +87.70 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +91.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarketsMU-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Marketfifty Strategy é um sinal de negociação baseado em análise técnica e gerenciamento de risco disciplinado.
A busca de oportunidades no mercado com foco em consistência e controle de saque, evitando operações excessivas e priorizando qualidade em vez de quantidade.
Características principais:
• Operações realizadas automaticamente a partir da conta real do provedor
• Gestão de risco conservador
• Redução de escala
• Estratégia baseada em análise técnica
• Execução transparente e em tempo real
Este sinal não promete lucros garantidos. Os resultados passados não garantem resultados futuros. Recomenda-se utilizar gerenciamento de risco adequado e testar o sinal antes de operar com capital elevado.
