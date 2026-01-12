- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
7 (70.00%)
손실 거래:
3 (30.00%)
최고의 거래:
137.68 USD
최악의 거래:
-268.00 USD
총 수익:
322.19 USD (45 568 pips)
총 손실:
-493.30 USD (5 034 pips)
연속 최대 이익:
4 (230.53 USD)
연속 최대 이익:
230.53 USD (4)
샤프 비율:
-0.15
거래 활동:
18.84%
최대 입금량:
89.86%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.45
롱(주식매수):
6 (60.00%)
숏(주식차입매도):
4 (40.00%)
수익 요인:
0.65
기대수익:
-17.11 USD
평균 이익:
46.03 USD
평균 손실:
-164.43 USD
연속 최대 손실:
2 (-380.55 USD)
연속 최대 손실:
-380.55 USD (2)
월별 성장률:
-1.71%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
171.11 USD
최대한의:
380.55 USD (3.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.73% (380.55 USD)
자본금별:
0.86% (86.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAGUSD.h
|4
|XAUUSD.h
|3
|BTCUSD.h
|2
|XAUEUR.h
|1
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAGUSD.h
|-362
|XAUUSD.h
|49
|BTCUSD.h
|4
|XAUEUR.h
|138
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAGUSD.h
|-2.4K
|XAUUSD.h
|994
|BTCUSD.h
|40K
|XAUEUR.h
|2.4K
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +137.68 USD
최악의 거래: -268 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +230.53 USD
연속 최대 손실: -380.55 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HantecMarketsMU-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Marketfifty Strategy é um sinal de negociação baseado em análise técnica e gerenciamento de risco disciplinado.
A busca de oportunidades no mercado com foco em consistência e controle de saque, evitando operações excessivas e priorizando qualidade em vez de quantidade.
Características principais:
• Operações realizadas automaticamente a partir da conta real do provedor
• Gestão de risco conservador
• Redução de escala
• Estratégia baseada em análise técnica
• Execução transparente e em tempo real
Este sinal não promete lucros garantidos. Os resultados passados não garantem resultados futuros. Recomenda-se utilizar gerenciamento de risco adequado e testar o sinal antes de operar com capital elevado.
