Trades insgesamt:
10
Gewinntrades:
7 (70.00%)
Verlusttrades:
3 (30.00%)
Bester Trade:
137.68 USD
Schlechtester Trade:
-268.00 USD
Bruttoprofit:
322.19 USD (45 568 pips)
Bruttoverlust:
-493.30 USD (5 034 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (230.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
230.53 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.15
Trading-Aktivität:
18.84%
Max deposit load:
89.86%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.45
Long-Positionen:
6 (60.00%)
Short-Positionen:
4 (40.00%)
Profit-Faktor:
0.65
Mathematische Gewinnerwartung:
-17.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
46.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-164.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-380.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-380.55 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-1.71%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
171.11 USD
Maximaler:
380.55 USD (3.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.73% (380.55 USD)
Kapital:
0.86% (86.40 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAGUSD.h
|4
|XAUUSD.h
|3
|BTCUSD.h
|2
|XAUEUR.h
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAGUSD.h
|-362
|XAUUSD.h
|49
|BTCUSD.h
|4
|XAUEUR.h
|138
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAGUSD.h
|-2.4K
|XAUUSD.h
|994
|BTCUSD.h
|40K
|XAUEUR.h
|2.4K
Bester Trade: +137.68 USD
Schlechtester Trade: -268 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +230.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -380.55 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HantecMarketsMU-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Marketfifty Strategy é um sinal de negociação baseado em análise técnica e gerenciamento de risco disciplinado.
A busca de oportunidades no mercado com foco em consistência e controle de saque, evitando operações excessivas e priorizando qualidade em vez de quantidade.
Características principais:
• Operações realizadas automaticamente a partir da conta real do provedor
• Gestão de risco conservador
• Redução de escala
• Estratégia baseada em análise técnica
• Execução transparente e em tempo real
Este sinal não promete lucros garantidos. Os resultados passados não garantem resultados futuros. Recomenda-se utilizar gerenciamento de risco adequado e testar o sinal antes de operar com capital elevado.
Keine Bewertungen
