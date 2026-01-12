SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Marketfifty strategy
Thiago Monteiro Dos Santos

Marketfifty strategy

Thiago Monteiro Dos Santos
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 -2%
HantecMarketsMU-MT5
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
10
Gewinntrades:
7 (70.00%)
Verlusttrades:
3 (30.00%)
Bester Trade:
137.68 USD
Schlechtester Trade:
-268.00 USD
Bruttoprofit:
322.19 USD (45 568 pips)
Bruttoverlust:
-493.30 USD (5 034 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (230.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
230.53 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.15
Trading-Aktivität:
18.84%
Max deposit load:
89.86%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.45
Long-Positionen:
6 (60.00%)
Short-Positionen:
4 (40.00%)
Profit-Faktor:
0.65
Mathematische Gewinnerwartung:
-17.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
46.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-164.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-380.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-380.55 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-1.71%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
171.11 USD
Maximaler:
380.55 USD (3.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.73% (380.55 USD)
Kapital:
0.86% (86.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAGUSD.h 4
XAUUSD.h 3
BTCUSD.h 2
XAUEUR.h 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAGUSD.h -362
XAUUSD.h 49
BTCUSD.h 4
XAUEUR.h 138
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAGUSD.h -2.4K
XAUUSD.h 994
BTCUSD.h 40K
XAUEUR.h 2.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +137.68 USD
Schlechtester Trade: -268 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +230.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -380.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HantecMarketsMU-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Marketfifty Strategy é um sinal de negociação baseado em análise técnica e gerenciamento de risco disciplinado.

A busca de oportunidades no mercado com foco em consistência e controle de saque, evitando operações excessivas e priorizando qualidade em vez de quantidade.

Características principais:
• Operações realizadas automaticamente a partir da conta real do provedor
• Gestão de risco conservador
• Redução de escala
• Estratégia baseada em análise técnica
• Execução transparente e em tempo real

Este sinal não promete lucros garantidos. Os resultados passados ​​não garantem resultados futuros. Recomenda-se utilizar gerenciamento de risco adequado e testar o sinal antes de operar com capital elevado.

Keine Bewertungen
2026.01.15 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 18:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 03:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.13 13:28
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 07:21
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.12 07:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 07:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Marketfifty strategy
30 USD pro Monat
-2%
0
0
USD
9.8K
USD
1
0%
10
70%
19%
0.65
-17.11
USD
4%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.